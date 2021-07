Kto je Muž so zajačími ušami?

Ak sa pri filme píše, že ho režíruje Martin Šulík, očakávania sa zvyšujú. Je jasné, že to nebude tuctová komercia. Do kina treba prísť oddýchnutý a naplno sa sústrediť.

Zahĺbiť sa. V tomto prípade do viacerých dejových línií, vedieť prepínať medzi realitou a snovosťou. Pomôže striedanie plnofarebného a čiernobieleho obrazu, dá sa odhadnúť, čo sa viac približuje k realite a čo k surreálnosti. Alebo nie?

I ja by tak prepletala, keby také nôžky mala. Ako zajac, ako zajac. Ale tu má muž a nie nohy, ale uši. Chce to byť metafora na spisovateľa, ktorý pri pozorovaní počuje aj to, čo nie je počuť, vkráda sa do hláv postáv a aj svojich blízkych mení z osôb na postavy? Potrebuje byť život spisovateľa búrlivým, aby mal o čom písať? A keď sa už upokojí, potrebuje si zaznamenať námety zo životov ostatných, lebo sa mu minula vlastná inšpirácia? Muž so zajačími ušami nás necháva prechádzať sa jeho vlastným životom, delí sa s nami o svoj zovňajšok i o svoje vnútro. Balancuje medzi tým, čo chce sám a čo chcú od neho ostatní. Zdieľa životné pravdy a hoci v súčasnosti vyzerá priam rezignovane pokojne, občas vykypí. Z vlastného hrnca i kotla spoločnosti.

Otvára sa pred nami množstvo príbehov, množstvo kníh, ktoré vypadávajú z knihovničky priamo na hlavu čitateľa, diváka, človeka kráčajúceho životom? Hudba spred desiatok rokov sa mieša s výpoveďami hlavných postáv pripomínajúcimi vyhlásenia respondentov zo súčasných televíznych relácií. A divák má stále možnosť premýšľať. Knihy sa nezatvárajú, každý môže písať svoj vlastný príbeh, svoj vlastný život, svoju vlastnú interpretáciu videného filmu.

Choďte sa pozrieť do kina. A až kým skončia titulky, nemajte zajačie úmysly.