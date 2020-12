Milada Horáková na 17. novembra

Do tretice nám to vyšlo. Dvakrát sme sa na predstavenie nedostali kvôli pandémii. Vlastne sa snažíme dostať do hľadiska vyše pol roka. Dnes sa to podarilo. Dokonca vo vzácny deň boja za slobodu a demokraciu.

17. novembra si ideme pozrieť Miladu Horákovú, predstavenie Štátneho divadla Košice.



Keď idete na Malú scénu, pravdepodobne prežijete predstavenie oveľa intenzívnejšie, ako keby sa odohrávalo v honosnej Historickej budove. Vchádzame počas tónov burácajúcej ruskej hudby. Navodzuje časy komunizmu. Nemôžem napísať spomienky na komunizmus, lebo nie všetci ich máme také bohaté, ak vôbec nejaké. Podobizeň Milady Horákovej, zrkadlá, zástava Československa, silné symboly na scéne už od začiatku. Kontrasty a dynamika sa vinú celým predstavením. Neha dotykov a bozku s rodinou cez mreže verzus hulvátstvo, vulgárnosť a tvrdosť úderov od strážnikov, vojakov a mreží. Vznešenosť vyšších cieľov pre dobro všetkých detí verzus pľuvance a nadávky pri procese a vo väzení. Pohyb tanca, meniace sa okolnosti a časové obdobia, rezonujúce emócie strachu, trápenia, cez umelú preexponovanú radosť s mávadlami a uprostred človek, čo prebieha raz na jednu, raz na druhú stranu. Ľudská podstata obnažená na kosť, balans medzi ideálmi a zvieracími pudmi. Tanec rýchlo meniaci sa na útek či únik, spoznávanie nepriateľa prezlečeného do nablýskaného kostýmu. Slepá spravodlivosť a zaslepené masy. Ľudská krehkosť zaodetá v hyenizmus? Bezhraničné kráčanie za pudom sebazáchovy či egocentrického hľadania vlastného pohodlia. Milada Horáková ako terč.

Scény sa menia rýchlo, dynamika tanečného divadla je vyšperkovaná tak, že sa ocitáte akoby na pódiu spoločne s hercami. Predstavenie vás dokáže úplne vtiahnuť do deja, hoci od začiatku viete, čo postihne Miladu Horákovú na konci. Môžete ju spoznať ako jednu z nás (?) a sprevádzať ju na ceste neslobody.

Neobyčajný umelecký zážitok, satisfakcia pre rozhárané myšlienky o súčasnosti. Zrkadlo, kompas, míľnik.

Keď Miladu Horákovú odsúdili a popravili, zo života matky, sestry, manželky, dcéry, aktivistky zostala urna s popolom a listy, ktoré vydali jej dcére až po skončení krutého režimu. Ale nie, to nie je všetko, čo zostalo. Zanechala tu odkaz, ktorý rozvíja divadlo a pripomína udalosti, na aké nesmieme zabudnúť, nielen a práve 17. novembra.