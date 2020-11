Raz týždenne na juh

Taliančina nás každý týždeň zavedie do krajiny čižmy, na juh zaliaty slnkom. Páči sa nám južanský štýl života, rady sa vraciame na miesta, kde sme boli raz alebo opakovane či snívame o lokalitách, ktoré by sme chceli navštíviť.

História, architektúra, gastronómia, krajina, poľnohospodárstvo, ľudia.

V Taliansku som bola dvakrát a tuším, že ani raz som si zážitky nezaznamenala, aby som nemala pocit, že som uzatvorila kapitolu.

Spomínam si na trh, kde nám štedro dávali ochutnať syr aj prosciutto, kde sme kúpili červenú cibuľu aj tyrkysové náušnice. Rada sa v mysli prenášam na kolonádu pri mori, kde som jedla obrovskú a obrovsky chutnú zmrzlinu. Vidím pred sebou domácich posedávajúch na stoličkách pred domom a dedkov hrajúcich spoločenské hry namiesto pitia alkoholu. Smejem sa pri predstave, ako som nechcela pozerať na štýl šoférovania, kde sa pri vstupe do križovatky hlavne trúbi. Zvyšok sa vyrieši. Tú ľahkosť, otvorenosť, do istej miery bezstarostnosť a nekonečnú spontánnosť. Kto sa učí jazyk, spoznáva aj kultúru. A tak robíme aj my rady počas deväťdesiatich minút týždenne. Cez prázdniny by sme išli priamo z cvičiska na bojisko. A teraz sme zostali na mieste s fotkami a gastronomickými lahôdkami. A hudbou, filmami a novými slovíčkami a cvičeniami.

Ako dobre, že myseľ dokáže cestovať!