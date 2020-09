Už pár rokov ma fascinujú knihy severských autorov s absurdnými príbehmi. Začal to asi Storočný starček, čo vyliezol z okna a zmizol. Pokračovala fenomenálna Analfabetka, čo vedela počítať. Obe z pera Jonassa Jonassona.

Čitateľ z vlaku o 6.27 od Jeana-Paula Didierlaurenta porovnávaného s Jonassom Jonassonom sa mi takisto pozdával, hoci to nie je úplne severan a do kníh, ktorých meno si pamätám, sa zaradil aj Muž menom Ove od Fredericka Backmana. Keby ste sa ma opýtali na dej, zápletku, meno hlavných postáv, ak sa nenachádzajú v názve knihy, je vysoko pravdepodobné, že si na ne nespomeniem. Čo mi však určite v pamäti zostalo, je, že som sa od kníh nevedela odtrhnúť a nahlas som sa pri čítaní rozosmiala. A ešte jednu vec – po pár úvodných riadkoch som sa sama seba pýtala, ako je možné, že niekto vymyslí niečo také bizarné.

Tieto tri hlavné faktory zavážia pri procese nakupovania vo fáze rozhodovania. Ak zbadám knihu od Škandinávca, prečítam si na zadnej strane obálky kľúčové slovo humor a ak tam dokonca píšu, že autor je stand-up komik, nákupné rozhodnutie v prospech predajcu a nakupujúceho je zavŕšené.

Tak sa to stalo v prípade Antituristu od Areho Kalva. Vysoká dávka sebareflexie je zjavná už zo samého podtitulu – stand-up komik s vlažným vzťahom k prírode mieri do hôr. Už v tejto oznamovacej vete sa ukrýva konflikt, ktorého riešenie na viacerých stranách knihy vyvoláva hlasný smiech. Preháňanie, nadhľad, irónia, sarkazmus, satira, všetko nájdete v riadkoch aj medzi nimi. Ako mestský typ objavuje, čo tí ľudia na tej prírode vidia, prečo sa klamú vhodnosťou počasia a balamutia hlavy ostatných o lepšom vzduchu, parádnom výhľade napriek mliečnej hmle, neskutočných zážitkoch, kde pri túre ide o život a to všetko pomedzi refrény obľúbených turistických piesní. Antiturista je niečo ako sonda do kultúry vyznávačov zdravého životného štýlu, čo každú voľnú chvíľu strávia v prírode a navzájom sa s obyvateľmi chát presviedčajú o správnosti svojej voľby.

Keď som čítala knihu, cítila som sa ako ďalší člen výpravy antituristu. S úsmevom a niekedy hlasným, som sa zamýšľala nad našimi turistickými prejavmi údivu nad zeleňou a pohľadom na kopce, stále z iného kopca. Je prinajmenšom zaujímavé sledovať, ako funguje psychika a sila skupiny či davu pri akejkoľvek aktivite. Autor knihu vtipne dopĺňa fotografiami z túry a tiež slovníkom. Páčilo sa mi, že sa rýchlo nevzdáva a ide si za svojím cieľom, hoci v istých momentoch sa zdá, že popiera sám seba. Je však obdivuhodné, koľko energie a síl investoval do toho, aby pochopil ostatných. Keby sme sa pozreli do reality, koľko z nás to robí podobne? Nakoniec si na mnohé otázky potrebuje čitateľ odpovedať sám, čo vôbec neuberá na hodnote diela, priam naopak.

Príbeh sa skončil a kniha pokračovala ešte viacerými stranami s menším písmom. Vravím si, čo to je...? Na moje obrovské prekvapenie na týchto stranách autor vymenúva svoje zdroje, medzi nimi aj sociologické prieskumy či turistické webstránky a cituje ich. V týchto časoch, keď spoločne sledujeme rozličné prístupy k autorstvu, tento počin vo mne vyvoláva uznanie. Tiež potvrdenie presvedčenia, že vytvoriť niečo naozaj humorné, je drina a remeslo a že aby mohol autor napísať knihu, na ktorej sa budem zabávať, potreboval prečítať všetky tieto zdroje, zaujať k nim postoj, pospájať súvislosti, zvoliť prístup a formu, ako ich odkomunikuje a zahrnie do rozvíjajúceho sa príbehu. Preto aj Antiturista má v mojej knihovničke čestné miesto nápaditých a neobyčajných diel súčasnej literatúry.