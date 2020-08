Týždeň na Orave

Na Orave dobre, na Orave zdravo. Tak znela zvučka na železničnej stanici v Kraľovanoch, kde sme čakali na vlak domov. Strávili sme týždeň v objatí hôľ, lesov a lúk.

Vzduch mesta a rán strávených na terase s výhľadom na zeleň sa nedá porovnávať. Hoci som už na Slovensku navštívila viacero miest a mám pocit, že ho celkom dobre poznám, na Orave som bola prvý raz. Čo som si všimla okrem čarovnej prírody, panorám a výhľadov?

Drevenice

Dedinka za dedinkou, či už prechádzate pešo, bicyklom alebo autom, majte oči otvorené a sledujte veľké množstvo dreveníc. Domčeky ešte v pôvodnom štýle alebo už prerobené/zrekonštruované obydlia s využitím prírodných materiálov. Azda najkrajšie zbadáte v obci Podbiel.

Paša

Nájsť na Orave pasúce sa ovce, kravy či kozy nie je ničím výnimočným. Dotvárajú tak neopakovateľný kolorit krajiny, ktorý sa vám žiada zachytiť aspoň na fotografii v mobile. /plne začínate chápať miestnych umelov, inšpirovaných touto scenériou. Keď však turistický chodník vedie pomedzi pasúci sa dobytok, ide o menšiu formu adrenalínového zážitku. Predsa len, ak ste mestským dieťaťom, je to, prinajmenšom zvláštny pocit.

Koliby

Cestou po Orave vám s hladom pomôžu rôzne koliby. Mávajú útulný interieér vyzdobený miestnymi typickými argefaktmi – plátenníckymi výrobkami, obrazmi, zvoncami a niekedy aj vypchatým kamzíkom. Obsluha v ľudovom oblečení býva milá a ústretová. Jedálny lístok určite obsahuje vývar, fazuľovú, cesnakovú kapustovú, halušky, pirohy a šúľance s rôznymi príchuťami. Áno, ide o typický pokrm, variácie na zemiaky, údené mäso, kapustu a bryndzu. Po týždni je t už však trochu fádne a žiadalo by sa vám aj voľačo iné. No, nemyslím tým práve rezeň alebo vyprážaný syr.

Kalvária v Zuberci. (Katarína Šimková)

Náboženstvo

Božie muky popri cestách, kalvária v Zuberci, krížová cesta v Habovke, kríže na domoch, súsošia, všetky pripomínajú duchovný rozmer života a pravdepodobne aj vďačnosť za tento prírodný ra na zemi. Nečudo, že aj socha rozpiateho Ježiša, podobná tej v brazílskom Riu, vznikla práve na Orave.

Kríž pri ceste zo Zuberca k lomu. (Katarína Šimková)

Turistické chodníky

Niektoré značky vedú po asfaltových cestách, kde sa tiež premávajú autá, iné vás zavedú do lesa či na lúku. V Juráňovej doline sme používali aj reťaze. Terén zvykne byť dobre značený, v regióne sa nachádza aj sieť cyklotrás. Na asfaltke pri horárňach sa premávali tiež na elektrických kolobežkách. To však nejako nesedelo do konceptu.

Oravský hrad. (Katarína Šimková)

Naučné chodníky a rodáci

Na Orave sa určite počas prechádzky mestom či prírodou dozviete o histórii, spôsobe života, známych osobnostiach aj prírodných zaujímavostiach. Stačí mať len oči otvorené a sústrediť sa.

Park dejateľov v Dolnom Kubíne. (Katarína Šimková)

Za týždeň na Orave sa vám asi nepodarí objaviť všetky jej krásy a zaujímavosti. Môžete sa tešiť na ďalší raz!