Už siedmy raz sa leto pre aktívnych bežcov v Košiciach nieslo v znamení Spoznaj behom Košice. Každý utorok a štvrtok sa utekalo po inej časti metropoly východu.

Trasu sme si mohli vybrať krátku (približne 4 – 5 km) alebo dlhú (7-9 km približne) a užili sme si dosýtosti rôznorodosť povrchov – les, chodník, cesta, antuka aj terénov – rovina, kopce, schody. Žiadne pocity monotónnosti v pravidelnom pohybe striedania končatín nehrozia. Popritom sme ozajstne spoznali zákutia mestských častí tak, že sme sa pokojne počas behu mohli zbadať v stave, že sme netušili, kde sa nachádzame, hoci sme tu doma. Každopádne sme však vedeli, že sledujeme trasu podľa šípok a pokynov usporiadateľov na trati.

Spoznaj behom, no nielen Košice, ale aj sám seba. Dozvieš sa, ako sa vieš ubrániť eufórii kozmického tempa vyštartovania davu, aby si dobehla do konca. Otestuješ si rozhodnosť pri výbere krátkej alebo dlhej trate a vytrvalosť v oboch prípadoch. Overíš si svoje sily a môžeš prísť na to, že to, čo sa ti pred časom zdalo nedosiahnuteľné, sa dnes môže podariť. Áno, dokážem zabehnúť 10 km a myslela som si, že skončím pri vzdialenosti 5 km. Rekord v nohách aj v hlave. V dobrej športovej atmosfére to ide ľahšie. Zabehla som trinásť zo sedemnástich behov. Bežali a spoznávali sme celý júl a august.