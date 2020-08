Tvrdošín, Rio de Klin, Námestovo a západ slnka

V premenlivom počasí je dobré mať zálohu programu v interiéri. Prvotný úmysel na plavbu loďou na Slanecký ostrov zmenil dážď.

Išli sme teda do Tvrdošína, kde sa nachádza drevený gotický kostol z 15. storočia. Postavili ho po tom, čo vraj na sviatok sv. Jána v júni napadol sneh. Miestni to brali ako znamenie, a preto z dreva okolitého lesa bez jediného klinca vytvorili Chrám všetkých svätých. Spolu s ďalšími siedmimi kostolmi patrí do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Určite sa oplatí vidieť aj vypočuť si krátky a pútavý výklad.

Ak sa pýtate, ktoré miesto na Slovensku sa podobá Rio de Janeiru, zavítajte do oravskej obce Klin. Dobre značenou cestou „K soche“ sa dostanete pod kopec, na ktorého vrchole sa týči socha Krista s rozpaženými rukami. Taká ako v brazílskom Riu. Vedie k nej krížová cesta o siedmich bolestiach Panny Márie, na vrchu sa nachádza kaplnka Božieho milosrdenstva. Toto duchovné miesto ponúka čarovné výhľady na krajinu, vrátane Oravskej priehrady. Môžete tu pobudnúť desiatky minút a hĺbať v myšlienkach a nádhere.



Ako inak by sa malo volať námestie v Námestove ako Hviezdoslavovo? Na Orave to dýcha odkazom básnikov a prozaikov. Nečakajte historické miesto, skôr ide o komplex budov a veľkého obchodného strediska s fontánou v strede. Historické Námestovo sa totiž nachádza pod hladinou Oravskej priehrady. Čo sa však určite dá a oplatí navštíviť, je cukráreň. Pestrá plejáda zákuskov, z ktorých môžete chutnať jeden druh po druhom a spomínať na sladkosť detstva. Chutné krémy gaštanovej kocky, jahodovej kocky, špicu aj suché koláče ako medvedie labky môžete ešte dosladiť zmrzlinou.

Na večeru sa môžete vydať do viacerých drevených kolíb, jedna z nich – Holica ponúka okrem milej obsluhy a kvalitnej ponuky aj parádne výhľady. Ak pôjdete kúsok ďalej v čase západu slnka, môžete si nafotiť zábery hodné kalendárov či obrazov na stenu.