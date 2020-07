Severskou chôdzou okolo Dobšinskej ľadovej jaskyne

Slovenský raj je naozaj príznačné meno pre tento kus našej krajiny. Akurát sa zdá, že nie všetky cesty vedú do raja. Na druhej strane atmosféra nepreplnených lúk a lesov ponúka ideálnu príležitosť na skutočný oddych.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že keď z Ľadového expresu vystúpime na zastávke Dobšinská ľadová jaskyňa, naše kroky bezpodmienečne povedú do nej, môže to byť aj inak.

Slovenský raj ponúka na spoznávanie viacero spôsobov. V lete môžete byť turistami, jazdcami, cyklistami aj severskými chodcami, v zime tiež bežkármi. Dnes nás sprevádzali ľahké paličky a nadšení certifikovaní sprievodcovia. Od stanice sme sa cez lúčne kvety pestrých farieb dostali k altánku s výhľadmi, potom okolo mála rodinných domov do akéhosi centra pri ceste, odkiaľ vedia chodník do jaskyne. Spoznali sme teóriu ozdravnej severskej chôdze, aplikovali, resp. začali aplikovať do praxe a pri osviežujúcej fontáne sme sa rozcvičili.

K výletu patrí aj oddych, a tak sme pár chvíľ radi strávili v Bistre s príjemnou obsluhou a ponukou. Neskôr sme si už dali do tela pri stúpaní k jaskyni a takisto sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí o oblasti na novootvorenom náučnom chodníku. Od jaskyne sme sa modrou značkou stúpaním vydali k pozoruhodnému miestu – prepadlisku Duča.



Svižným tempom, so vzpriameným postojom precvičujúc 90% svalov tela sme zišli dole kopcom a pokračovali rozprávkovou lúčnou cestou na Samelovu lúku. Romantické výhľady na Kráľovu hoľu, Ostrú skalu, ale tiež pasúce sa kravy či poníka, nám dokresľovali oddychovú atmosféru výletu.

Za jeden deň sme sa dostali aj k druhému náučnému chodníku o mokradiach pri Hnilci. Tam sme mohli spoznať rastliny aj živočíchy, dozvedieť sa viac o prírode aj o ľudskom vplyve na ňu.

Tieň stromov nám poskytol úkryt pred slnkom pri cvičení nordic walking tabaty a jogy, aby naše svaly nabrali na sile a tiež sa ponaťahovali. Odmena vo forme sladkého zákusku či oroseného pollitráka bola zaslúžená.

A keď sme sa už Ľadovým expresom viezli späť, pokojne sa mohlo vonku schladiť, rozfúkať aj pršať. Výlet sa vydaril a ešte nás čaká viacero príležitostí na letné dni v rytme severskej chôdze.