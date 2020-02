Čo odráža Zrkadielko

Zrkadielko nesie názov debut mladého slovenského spisovateľa Olivera Kovalského. Výrazná červená obálka s prekríženými prstami a kľúčom nesie odkaz na nežnú revolúciu a klamstvo,

ktoré sa tematicky vinú celou útlou, no na témy bohatou publikáciou.

Prečo nemožno vydržať na rodnej hrude a jediným útočiskom na upokojenie duše je emigrácia a následná sebarealizácia? Štrnásť kapitol, 130 strán, knihu by ste pokojne mohli nosiť v kabelke. Hltať príbeh za príbehom, ktoré zapadajú do jednotného celku, sa vám však už nemusí podariť. V obyčajných každodenných situáciách sa môžete nájsť a hĺbavé úvahy, skryté do naoko neškodných a hovorovým jazykom písaných dialógov, vás zastavia a nenechajú ľahostajnými. Konzumovať knižku vo veľkých dávkach môže byť nebezpečné pre zachovanie dobrej nálady, ľahkosti bytia či optimizmu. Možno práve tá dávka námahy vynaložená zakaždým, keď si povieme, že napriek niektorým stereotypom, ktoré nám život v našej krajine sťažujú, život v nej napriek tomu stojí za to, autorovi chýbala, aby nezdvihol kotvy. Alebo práve tá hĺbavosť, výška očakávaní, tvorivý potenciál, čo sú tak rady umlčiavané ľuďmi ľúbiacimi svoje pohodlie a odovzdanosť osudu, boli silnejšie a námahu vynaložil práve na emigráciu a štart v inej krajine?

Vari sa klameme, keď si vravíme, že tu vieme a môžeme žiť? Krivíme zrkadlo? Je to v skutočnosti tak, že máme iba žalostné školstvo, zdravotníctvo, kultúru, možnosti uplatnenia pre umelcov, životné podmienky pre mladé rodiny a dôchodcov? Nedôveryhodné štátne inštitúcie, závistlivých príbuzných, kolegov, či dokonca úplne neznámych ľudí, ktorí to robia len z princípu alebo kvôli nízkemu sebavedomiu? Nechávame sa osloviť radikálmi, lebo chceme veriť, lebo práve tí nás vytrhnú zo spoločenského marazmu?

Autor v knihe otvára bolestné pľuzgiere života v našej krajine. Je to pozoruhodné zastavenie sa a zamyslenie nad stavom Slovenska po tridsiatich rokoch od získania slobody a krátko pred voľbami. Keďže kultúrna zmena sa deje dlho, môžeme konštatovať, že knižka bude ešte roky aktuálna. Otázkou však zostáva, ako sa s toľkou ťažobou v štrnástich príbehoch môže čitateľ vysporiadať. Veď práve negativizmus býva jedným z dôvodov, ktorý bráni pozitívnej zmene. Alebo by malo práve toto zhrnutie čitateľov naštartovať, aby konali presne opačne ako hrdinovia?

Na publikáciu budú jednoznačne inak nazerať čitatelia, čo zostali a tí, čo odišli. V každom prípade však ponúka hodnotný impulz na štart diskusie medzi týmito dvoma skupinami.